Malaysia’s Workplace Leaders Take the Stage at the HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025

KUALA LUMPUR, Malaysia, Jan. 12, 2026 /PRNewswire/ — Organised by Business Media International, HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 Malaysia commemorate companies that are under unprecedented pressure to rethink how they manage people. As the country’s business environment becomes more competitive, employers are contending with rising talent costs, shifting employee expectations, and the rapid introduction of digital tools that demand new ways of working. Many organisations are finding that what used to keep employees satisfied no longer works, and that gaps in communication, leadership and culture are widening faster than they can respond. With multigenerational teams becoming the norm, companies are also struggling to balance the needs of differing age groups while maintaining performance and cohesion.
These challenges are not theoretical. They show up in falling retention rates, increased disengagement and difficulties attracting high-quality talent. Companies know the problems exist, but many operate without the internal visibility required to diagnose the root causes. Leaders often rely on assumptions rather than data, resulting in initiatives that feel disconnected from what employees actually need. The result is wasted effort, missed opportunities and workplaces that lag behind the evolving HR landscape.
HR Asia Best Companies to Work for in Asia steps in precisely at this pain point. By providing a rigorous and transparent assessment of employee experience through the Total Engagement Assessment Model, the programme gives companies a granular view of their internal culture. Instead of guessing where morale is dropping or why teams are disengaging, organisations receive evidence-based insights that cut through internal blind spots. This clarity allows leaders to prioritise real issues, fix broken touchpoints and build practices that align with the expectations of today’s workforce.
The programme does more than validate what a company is doing right; it exposes what needs to change. In a market shaped by digital transformation and rising employee scepticism, this ability to understand and act ahead of emerging trends becomes a competitive edge. Companies recognised as HR Asia Best Companies to Work for in Asia stand out not because they are perfect, but because they are proactive. They face their culture gaps early, respond with accuracy and evolve faster than their competitors.
Datuk William Ng, Chairman of HR Asia Best Companies to Work for in Asia, said: “Malaysia’s workforce is evolving quickly. Organisations that treat culture-building as a one-off campaign are the ones falling behind. The winners in this programme are the companies that listen, adapt and lead with evidence rather than assumption.”
As the 2025 cycle begins, the programme continues to equip organisations with the insight and credibility they need to navigate the market’s shifting HR landscape, strengthen their talent foundations and stay ahead of what is coming next.
The award covers fifteen markets across the region including mainland China, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, and Vietnam, making this the largest recognition program and survey in the region for employee engagement. For more information about the HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 – and a complete list of winners, please visit https://hr.asia/awards/
LIST OF WINNERS OF HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2025 (MALAYSIA EDITION) IN ALPHABETICAL ORDER:
- ACCENTURE
- AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD
- AIA Digital+ Malaysia
- AirAsia
- AJIYA Berhad
- AMBU MALAYSIA
- ARVATO SYSTEMS MALAYSIA SDN BHD
- ASSOCIATION OF INTERNATIONAL CERTIFIED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (THE ASSOCIATION)
- BAXTER HEALTHCARE (MALAYSIA) SDN BHD
- BE International Marketing Sdn Bhd
- BOOST
- CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD
- CENTAURI SERVICE & TECHNOLOGY SDN BHD (OKG MALAYSIA)
- CHAGEE (M) SDN BHD
- CHIN HIN GROUP BERHAD
- CUCKOO INTERNATIONAL (MAL) BERHAD
- DANONE BUSINESS SERVICES ASIA & SERVICE DELIVERY CENTRE, KUALA LUMPUR
- DANONE SPECIALIZED NUTRITION (MALAYSIA) SDN BHD
- EDWARDS LIFESCIENCES
- EVONIK MALAYSIA SDN BHD
- EXPERIAN MALAYSIA
- EXSIM
- FEDERAL EXPRESS SERVICES (M) SDN BHD
- FIAMMA HOLDINGS BERHAD
- GE AEROSPACE
- GRAB
- GREAT EASTERN MALAYSIA (LIFE & GENERAL INSURANCE)
- HABIB GROUP
- HALEON MALAYSIA
- HUAWEI TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD
- I STAY MANAGEMENT SDN BHD
- IJM INDUSTRY
- INFORMA MARKETS MALAYSIA SDN BHD
- IOI CORPORATION BERHAD
- IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
- Kerry Malaysia
- Kimberly-Clark Malaysia
- KONE Elevator (M) Sdn Bhd
- KPJ HEALTHCARE
- LAGENDA PROPERTIES BERHAD
- LIBERTY GENERAL INSURANCE BERHAD
- MALAYAN FLOUR MILLS BERHAD
- MALAYSIAN COMMUNICATION AND MULTIMEDIA COMMISSION
- MAMEE-DOUBLE DECKER GROUP
- MANULIFE INSURANCE BERHAD
- MATTEL CONTINENTAL ASIA
- MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA
- MUFG BANK (MALAYSIA) BERHAD
- NCT ALLIANCE BERHAD
- ØRSTED MALAYSIA
- PAYMENTS NETWORK MALAYSIA SDN BHD (PAYNET)
- PHARMANIAGA BERHAD
- PLEXUS MANUFACTURING SDN BHD
- PPG COATINGS (MALAYSIA) SDN.BHD.
- Prudential Assurance Malaysia Berhad
- RAZER
- Sherwin-Williams
- SIGNATURE INTERNATIONAL BERHAD
- STARTEK MALAYSIA
- SWIFT SUPPORT SERVICES MALAYSIA SDN. BHD.
- SWISSLOG MALAYSIA SDN BHD
- TAKAFUL MALAYSIA
- TAPESTRY MALAYSIA
- TELEKOM MALAYSIA
- TRIP.COM GROUP MALAYSIA
- U MOBILE
- UOB Malaysia
- URMUNCHY’S
- VANTIVE SDN. BHD.
- WIWYNN TECHNOLOGY SERVICE MALAYSIA SDN. BHD.
- Yinson Holdings Berhad
- YTL CONSTRUCTION
WINNERS OF HR ASIA DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION AWARDS 2025
- ACCENTURE
- AirAsia
- CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD
- DANONE SPECIALIZED NUTRITION (MALAYSIA) SDN BHD
- EDWARDS LIFESCIENCES
- EXSIM
- GRAB
- HABIB GROUP
- HALEON MALAYSIA
- IJM INDUSTRY
- Kimberly-Clark Malaysia
- LIBERTY GENERAL INSURANCE BERHAD
- MALAYAN FLOUR MILLS BERHAD
- MANULIFE INSURANCE BERHAD
- MUFG BANK (MALAYSIA) BERHAD
- STARTEK MALAYSIA
- SWIFT SUPPORT SERVICES MALAYSIA SDN. BHD.
- SWISSLOG MALAYSIA SDN BHD
- TAPESTRY MALAYSIA
- TRIP.COM GROUP MALAYSIA
- U MOBILE
WINNERS OF HR ASIA MOST CARING COMPANY AWARDS 2025
- ASSOCIATION OF INTERNATIONAL CERTIFIED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (THE ASSOCIATION)
- CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD
- CUCKOO INTERNATIONAL (MAL) BERHAD
- DANONE SPECIALIZED NUTRITION (MALAYSIA) SDN BHD
- EXSIM
- FEDERAL EXPRESS SERVICES (M) SDN BHD
- HABIB GROUP
- HALEON MALAYSIA
- IJM INDUSTRY
- IOI CORPORATION BERHAD
- KPJ HEALTHCARE
- LIBERTY GENERAL INSURANCE BERHAD
- MALAYAN FLOUR MILLS BERHAD
- TAPESTRY MALAYSIA
- TRIP.COM GROUP MALAYSIA
- U MOBILE
- UOB Malaysia
- VANTIVE SDN. BHD.
- WIWYNN TECHNOLOGY SERVICE MALAYSIA SDN. BHD.
- YTL CONSTRUCTION
WINNERS OF HR ASIA SUSTAINABLE WORKPLACE AWARDS 2025
- ACCENTURE
- AIA Digital+ Malaysia
- CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD
- DANONE BUSINESS SERVICES ASIA & SERVICE DELIVERY CENTRE, KUALA LUMPUR
- DANONE SPECIALIZED NUTRITION (MALAYSIA) SDN BHD
- GREAT EASTERN MALAYSIA (LIFE & GENERAL INSURANCE)
- HALEON MALAYSIA
- HUAWEI TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD
- I STAY MANAGEMENT SDN BHD
- IJM INDUSTRY
- Kimberly-Clark Malaysia
- KONE Elevator (M) Sdn Bhd
- LAGENDA PROPERTIES BERHAD
- MALAYAN FLOUR MILLS BERHAD
- MUFG BANK (MALAYSIA) BERHAD
- NCT ALLIANCE BERHAD
- PAYMENTS NETWORK MALAYSIA SDN BHD (PAYNET)
- PLEXUS MANUFACTURING SDN BHD
- PPG COATINGS (MALAYSIA) SDN.BHD.
- STARTEK MALAYSIA
- SWIFT SUPPORT SERVICES MALAYSIA SDN. BHD.
- SWISSLOG MALAYSIA SDN BHD
- TAPESTRY MALAYSIA
- U MOBILE
- URMUNCHY’S
- WIWYNN TECHNOLOGY SERVICE MALAYSIA SDN. BHD.
- Yinson Holdings Berhad
- YTL CONSTRUCTION
WINNERS OF HR ASIA TECH EMPOWERMENT AWARDS 2025
- ACCENTURE
- AIA Digital+ Malaysia
- ARVATO SYSTEMS MALAYSIA SDN BHD
- BE International Marketing Sdn Bhd
- BOOST
- CHIN HIN GROUP BERHAD
- DANONE SPECIALIZED NUTRITION (MALAYSIA) SDN BHD
- EXPERIAN MALAYSIA
- GRAB
- HALEON MALAYSIA
- HUAWEI TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD
- I STAY MANAGEMENT SDN BHD
- IJM INDUSTRY
- MALAYAN FLOUR MILLS BERHAD
- NCT ALLIANCE BERHAD
- PAYMENTS NETWORK MALAYSIA SDN BHD (PAYNET)
- PLEXUS MANUFACTURING SDN BHD
- TAPESTRY MALAYSIA
- TRIP.COM GROUP MALAYSIA
- U MOBILE
- WIWYNN TECHNOLOGY SERVICE MALAYSIA SDN. BHD.
About BUSINESS MEDIA INTERNATIONAL
Business Media International is a subsidiary of Audience Analytics Limited (1AZ.SG), a regional leader in promoting growth for companies in Asia through data-driven brands and initiatives. We own renowned media brands such as SME Magazine, HR Asia, Capital Asia, Energy Asia, Logistics Asia, TruthTV, and CXP Asia as well as business impact assessment brands such as SME100, HR Asia Best Companies to Work for in Asia, Golden Bull Awards and CXP Asia Best Customer Experience Awards. We organise various exhibitions and have the proprietary software-as-a-service — Total Engagement Assessment Model – in our portfolio.
Adrian Cheng
Marketing Manager
Business Media International
Mobile No.: 012-2692701
Email: adrian@businessmedia.asia.