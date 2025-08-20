30.2 C
How 102 Taiwanese Companies are Reshaping Taiwan’s Workplaces with Tech, Trust, and Inclusion

By Advertorial Desk

TAIPEI, Aug. 20, 2025 /PRNewswire/ — HR Asia Best Companies to Work for in Asia organized by Business Media International proudly honours 102 organizations that exemplify excellence in human capital strategy and workplace culture. This year’s ceremony arrives as Taiwanese companies navigate critical challenges in talent retention, multigenerational workforce integration, and shifting employee expectations.

Congratulations to the winners of the 2025 Taiwan HR Asia Best Companies to Work for in Asia
Taiwan’s workforce is at a crossroads, and HR leaders are sounding the alarm. The National Development Council projects a staggering shortfall of 480,000 workers by 2030, and today, a full 71 % of Taiwanese employers report difficulty filling critical positions, with nearly half (49 %) struggling at the mid-to-senior level. Against this urgency, the HR Asia Best Companies to Work for in AsiaTaiwan awards offer more than prestige—they provide transformative, data-informed solutions to the island’s most pressing human capital challenges.

One of the most compelling impacts of HR Asia’s program is the Total Engagement Assessment Model (TEAM)—a proprietary survey tool deployed across participants to measure morale, needs, and engagement with 360‑degree insight. In Taiwan’s cohort, the survey drew responses from 27,200 employees across 360 companies, offering rich, actionable data behind retention strategies. This deep listening has enabled award winners to tailor programs that reflect real employee sentiment—from Gen Z Zoomers to Baby Boomers.

Such listening matters: with four generations now operating side-by-side, generational friction is real. Employers recognized by HR Asia stand out for championing inclusivity and active dialogue, strategies that align younger employees’ expectations with institutional wisdom and boost satisfaction across all age groups. As William Ng, group publisher of HR Asia, emphasized, organisations that actively listen and respond score significantly higher in employee satisfaction—especially as Gen Z enters the workforce in force

Beyond voice, winners are adopting data-driven retention measures. Robert Walters’ Talent Trends 2025 Report finds that 94 % of employees stay longer at firms investing in career development, and over 92 % of Taiwanese companies have launched enhanced L&D schemes or relaxed hiring criteria to address talent shortages. Award winners typically go further—blending career lattice structures, lateral moves, learning pathways, and mentorship initiatives to foster continual growth and employee mobility.

Flexibility is another pillar. While traditional “return-to-office” mandates created friction, top companies lean into window working, hybrid models, and in some cases, four-day workweeks. This flexibility resonates: 75 % of professionals prioritize remote or flexible work options—and 73 % prize sabbaticals or extended leave when considering new roles. HR Asia winners consistently show lower turnover and higher engagement through such empathetic workplace design.

Technology isn’t ignored; quite the opposite. Building on the theme of human-centred innovation, HR Asia this year introduces the HR Asia Tech Empowerment Awards in Taiwan—recognizing employers that deploy technology not just for automation, but to empower employees. From AI-powered learning and onboarding platforms to generative‑AI tools for career planning, these employers blend data with empathy, ensuring that tech enhances—not replaces—the human experience.

This award category aligns with industry momentum: over 40 % of Taiwanese firms are already piloting AI tools (e.g. ChatGPT and predictive analytics) to streamline recruitment, identify internal talent, or reduce bias—but tempered by human oversight at each stage. The HR Asia Tech Empowerment Awards distinguish those who get that balance right—and who design digital tools that complement career growth, not merely process efficiency.

The award covers fifteen markets across the region including mainland China, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, and Vietnam, making this the largest recognition program and survey in the region for employee engagement. For more information about the HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 – and a complete list of winners, please visit https://hr.asia/awards/

LIST OF WINNERS OF HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2025 (TAIWAN EDITION) IN ALPHABETICAL ORDER:

  1. ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS GMBH TAIWAN BRANCH
  2. ADATA TECHNOLOGY CO., LTD
  3. AIA INTERNATIONAL LIMITED TAIWAN BRANCH
  4. ALLIANZ TAIWAN LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
  5. ASIA CEMENT CORPORATION
  6. AstraZeneca TAIWAN LIMITED
  7. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
  8. AVERY DENNISON RIS TAIWAN LTD.
  9. AVNET ASIA PTE LTD. TAIWAN BRANCH
  10. B.A.T. SERVICES LIMITED., TAIWAN BRANCH
  11. BAXTER HEALTHCARE LTD
  12. BENQ QISDA GROUP
  13. CAPITAL SECURITIES CORP.
  14. CATHAY FINANCIAL HOLDINGS
  15. CATHAY HOSPITALITY MANAGEMENT
  16. CATHAY SECURITIES CORPORATION
  17. CHIA CHERNE INDUSTRY CO., LTD.
  18. CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
  19. CHINA AIRLINES
  20. CHUBB LIFE INSURANCE TAIWAN COMPANY
  21. CITIBANK TAIWAN LIMITED
  22. COACH NETHERLANDS B.V., TAIWAN BRANCH
  23. Connection Labs LTD. (foodomo)
  24. CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD.
  25. CyberLink Corp
  26. DARFON ELECTRONICS CORP.
  27. DBS BANK (TAIWAN) LTD.
  28. dentsu Group Taiwan
  29. DIAGEO TAIWAN INC., TAIWAN BRANCH
  30. DKSH TAIWAN LTD
  31. E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.
  32. ECOLAB TAIWAN
  33. EDWARDS LIFESCIENCES (TAIWAN) CORP.
  34. ELI LILLY CO LTD (TAIWAN)
  35. EVERRICH D.F.S. CORPORATION
  36. FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD
  37. FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK
  38. FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
  39. Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.
  40. Faraday Technology Corporation
  41. FARGLORY RETAIL MANAGEMENT & SERVICE CO., LTD.
  42. First Securities Incorporation
  43. FOODPANDA TAIWAN
  44. FORMOSA SOLAR RENEWABLE POWER GROUP
  45. FORTUNE ELECTRIC CO., LTD.
  46. GLOBAL MALL
  47. GLOBAL UNICHIP CORP.
  48. Grant Thornton Taiwan
  49. H2U CORPORATION
  50. HALEON UK SERVICES LIMITED TAIWAN BRANCH
  51. HITACHI ENERGY TAIWAN
  52. HON HAI TECHNOLOGY GROUP (FOXCONN)
  53. HOTAI LEASING CO., LTD
  54. Hotai Motor Co., Ltd.,
  55. IMS NANOFABRICATION
  56. INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.
  57. KEDGE CONSTRUCTION CO., LTD.
  58. KIMBERLY-CLARK TAIWAN
  59. KINDOM DEVELOPMENT CO., LTD.
  60. King Yuan Fu Packaging Co., Ltd.
  61. LEOFOO TOURISM GROUP
  62. LION TRAVEL SERVICE CO., LTD.
  63. LITE-ON TECHNOLOGY CORP.
  64. LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  65. METAAGE CORPORATION
  66. MICHELIN TIRE TAIWAN CO., LTD.
  67. MICRON TECHNOLOGY, INC.
  68. NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD.
  69. ORSTED TAIWAN LTD.
  70. PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
  71. PEPSICO FOODS TAIWAN
  72. PHILIP MORRIS TAIWAN S.A. TAIWAN BRANCH
  73. PRIMAX ELECTRONICS LTD.
  74. SHIHLIN ELECTRIC AND ENGINEERING CORPORATION
  75. SHL MEDICAL
  76. SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
  77. SUNTORY GLOBAL SPIRITS
  78. SWIRE COCA-COLA BEVERAGES LTD. TAIWAN BRANCH
  79. SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION
  80. TAIKOO MOTORS GROUP
  81. TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK
  82. TAIPEI TRIANGLE MOTORS LIMITED
  83. TAIWAN FERTILIZER CO., LTD
  84. TAIWAN INTERNATIONAL PORTS CORPORATION, LTD.
  85. TAIWAN OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  86. TAKEDA PHARMACEUTICALS TAIWAN, LTD
  87. TCC GROUP HOLDINGS CO., LTD.
  88. TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO., LTD.
  89. TRON FUTURE TECH INC.
  90. TS FINANCIAL HOLDING CO., LTD.
  91. U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION
  92. UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION
  93. UPRIGHT HEALTHCARE INC.
  94. VENA GROUP
  95. VIEWSONIC INTERNATIONAL CORP.
  96. VIVOTEK
  97. WALSIN LIHWA CORPORATION
  98. WEI ZHENG CONSTRUCTION CO., LTD
  99. WIWYNN CORPORATION
  100. YUANTA FINANCIAL HOLDING CO., LTD
  101. YUEN FOONG YU CONSUMER PRODUCTS CO., LTD
  102. YUNG-CHING REALTY

WINNERS OF HR ASIA DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION AWARDS 2025

  1. ALLIANZ TAIWAN LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
  2. ASIA CEMENT CORPORATION
  3. AstraZeneca TAIWAN LIMITED
  4. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
  5. AVERY DENNISON RIS TAIWAN LTD.
  6. AVNET ASIA PTE LTD. TAIWAN BRANCH
  7. BAXTER HEALTHCARE LTD
  8. CAPITAL SECURITIES CORP.
  9. CATHAY FINANCIAL HOLDINGS
  10. CATHAY HOSPITALITY MANAGEMENT
  11. CHUBB LIFE INSURANCE TAIWAN COMPANY
  12. dentsu Group Taiwan
  13. E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.
  14. FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD
  15. FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
  16. FORMOSA SOLAR RENEWABLE POWER GROUP
  17. HITACHI ENERGY TAIWAN
  18. HON HAI TECHNOLOGY GROUP (FOXCONN)
  19. INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.
  20. LITE-ON TECHNOLOGY CORP.
  21. LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  22. PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
  23. PEPSICO FOODS TAIWAN
  24. SHIHLIN ELECTRIC AND ENGINEERING CORPORATION
  25. SHL MEDICAL
  26. SWIRE COCA-COLA BEVERAGES LTD. TAIWAN BRANCH
  27. SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION
  28. TAIKOO MOTORS GROUP
  29. TS FINANCIAL HOLDING CO., LTD.
  30. U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION
  31. UPRIGHT HEALTHCARE INC.
  32. WALSIN LIHWA CORPORATION
  33. YUEN FOONG YU CONSUMER PRODUCTS CO., LTD
  34. YUNG-CHING REALTY

WINNERS OF HR ASIA MOST CARING AWARDS 2025

  1. ALLIANZ TAIWAN LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
  2. ASIA CEMENT CORPORATION
  3. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
  4. AVNET ASIA PTE LTD. TAIWAN BRANCH
  5. CAPITAL SECURITIES CORP.
  6. CATHAY FINANCIAL HOLDINGS
  7. CHUBB LIFE INSURANCE TAIWAN COMPANY
  8. dentsu Group Taiwan
  9. FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK
  10. FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
  11. First Securities Incorporation
  12. HON HAI TECHNOLOGY GROUP (FOXCONN)
  13. INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.
  14. LITE-ON TECHNOLOGY CORP.
  15. NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD.
  16. PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
  17. PEPSICO FOODS TAIWAN
  18. PHILIP MORRIS TAIWAN S.A. TAIWAN BRANCH
  19. SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION
  20. TAIWAN INTERNATIONAL PORTS CORPORATION, LTD.
  21. U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION
  22. UPRIGHT HEALTHCARE INC.

WINNERS OF HR ASIA SUSTAINABLE WORKPLACE AWARDS 2025

  1. ALLIANZ TAIWAN LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
  2. ASIA CEMENT CORPORATION
  3. AstraZeneca TAIWAN LIMITED
  4. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
  5. AVNET ASIA PTE LTD. TAIWAN BRANCH
  6. BAXTER HEALTHCARE LTD
  7. CATHAY FINANCIAL HOLDINGS
  8. CHUBB LIFE INSURANCE TAIWAN COMPANY
  9. dentsu Group Taiwan
  10. EVERRICH D.F.S. CORPORATION
  11. FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
  12. FORMOSA SOLAR RENEWABLE POWER GROUP
  13. GLOBAL MALL
  14. HALEON UK SERVICES LIMITED TAIWAN BRANCH
  15. HITACHI ENERGY TAIWAN
  16. HON HAI TECHNOLOGY GROUP (FOXCONN)
  17. LITE-ON TECHNOLOGY CORP.
  18. LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  19. NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD.
  20. ORSTED TAIWAN LTD.
  21. PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
  22. SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION
  23. TAIKOO MOTORS GROUP
  24. TAIWAN OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  25. TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO., LTD.
  26. UPRIGHT HEALTHCARE INC.
  27. WEI ZHENG CONSTRUCTION CO., LTD

WINNERS OF HR ASIA TECH EMPOWERMENT AWARDS 2025

  1. ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS GMBH TAIWAN BRANCH
  2. AIA INTERNATIONAL LIMITED TAIWAN BRANCH
  3. ALLIANZ TAIWAN LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
  4. ASIA CEMENT CORPORATION
  5. AstraZeneca TAIWAN LIMITED
  6. ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
  7. AVNET ASIA PTE LTD. TAIWAN BRANCH
  8. BENQ QISDA GROUP
  9. CATHAY FINANCIAL HOLDINGS
  10. CHUBB LIFE INSURANCE TAIWAN COMPANY
  11. dentsu Group Taiwan
  12. FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD
  13. FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
  14. FORTUNE ELECTRIC CO., LTD.
  15. GLOBAL MALL
  16. LION TRAVEL SERVICE CO., LTD.
  17. LITE-ON TECHNOLOGY CORP.
  18. LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  19. MICHELIN TIRE TAIWAN CO., LTD.
  20. PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
  21. PRIMAX ELECTRONICS LTD.
  22. UPRIGHT HEALTHCARE INC.
  23. WEI ZHENG CONSTRUCTION CO., LTD

About BUSINESS MEDIA INTERNATIONAL

Business Media International is a subsidiary of Audience Analytics Limited (1AZ.SG), a regional leader in promoting growth for companies in Asia through data-driven brands and initiatives. We own renowned media brands such as SME Magazine, HR Asia, Capital Asia, Energy Asia, Logistics Asia, TruthTV, and CXP Asia as well as business impact assessment brands such as SME100, HR Asia Best Companies to Work for in Asia, Golden Bull Awards and CXP Asia Best Customer Experience Awards. We organise various exhibitions and have the proprietary software-as-a-service — Total Engagement Assessment Model – in our portfolio.

Adrian Cheng
Marketing Manager
Business Media International
Mobile No.: 6012-2692701
Email: adrian@businessmedia.asia

