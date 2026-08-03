Rising Above the Turbulence: How Malaysian SMEs are Redefining Economic Resilience

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach Newswire – 3 August 2026 – In an era defined by localized inflation, an escalating global energy crisis, and supply chain disruptions, a distinct class of Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs) is rewriting the playbook. Rather than retreating into survival mode, these trailblazers are actively leveraging economic turmoil to restructure, capture market share, and outpace their competitors.
To honor this strategic mastery and unyielding grit, SAMENTA and Business Media International proudly recognized 170 outstanding SMEs at the latest edition of the Golden Bull Award. The two-night event was officiated by YB Tuan Steven Sim Chee Keong, Minister of Entrepreneur and Cooperatives Development, and YB Tuan Sim Tze Tzin, Deputy Minister of Investment, Trade and Industry. Together, this year’s winners highlight exactly how diverse sectors of the SME landscape are successfully turning macroeconomic pressures into distinct competitive advantages.
The broader economic data confirms that Malaysian SMEs are acting as the nation’s economic shock absorbers. According to the Department of Statistics Malaysia (DOSM) Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Performance report, the sector achieved an impressive 5.8% GDP growth—outpacing the overall national GDP growth of 5.1%.
The latest cohort of Golden Bull Award winners firmly backs this report and they represent a diverse cross-section of the Malaysian economy, spanning 20 distinct industry groupings. This widespread representation proves that the capacity to adapt and thrive is not confined to a single market segment. According to the award’s winner demographics, the top-performing sectors driving this resurgence include:
- Real Estate & Construction (14.38%): Leading the pack despite facing skyrocketing raw material costs and energy price hikes, these companies are capitalizing on the crisis by pioneering energy-efficient construction methods and capturing market share as less-agile competitors scale back.
- Professional and Business Services (8.36%): This sector highlights a broader market shift toward strategic consolidation, as companies increasingly outsource specialized services to optimize their own operational overheads.
- Industrial Products (7.69%) & IT & Digital (7.69%): These sectors showcase the critical manufacturing-to-digital pipeline. Industrial players are re-engineering supply chains to combat inflation, while IT firms are providing the exact automation, AI, and cybersecurity tools the broader market desperately needs to survive.
- Healthcare, Pharmaceutical & Biotechnology (5.69%) and Trading & Wholesaling (5.69%): Showcasing steady, resilient growth by building highly localized supply chains that bypass global bottlenecks.
Other critical sectors making up the winner’s circle include Retail (5.35%), Transportation and Logistics (5.02%), Media & Creative Industries (4.68%), and Education and Training (4.35%)—demonstrating that proactive adaptation is happening economy-wide.
What separates Golden Bull Award winners from the rest of the market is their ability to treat economic crises as a catalyst for evolution. While others cut costs indiscriminately, these high-performing SMEs are leading the way through calculated innovation.
To combat the energy crisis and inflation, winners are actively integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) values into their core operations to optimize resource efficiency and offset rising utility bills. They recognize that economic dips are the most cost-effective times to acquire new customers, expand their market footprint, and secure premium talent that is suddenly available in a shifting job market.
Datuk William Ng, national president of the Small and Medium Enterprises Association of Malaysia (SAMENTA) emphasized the critical role these winning enterprises play in safeguarding and elevating the livelihoods of Malaysians.
“SMEs are not just the economic engine of Malaysia; they are the very foundation of our nation’s workforce. The Golden Bull Award winners exemplify the forward-thinking leadership needed to drive high-value job creation, upskill our talents for the digital age, and elevate the Malaysian workforce on the global stage”, Datuk Ng said.
“Malaysian SMEs have consistently demonstrated an extraordinary capacity to navigate economic headwinds like inflation and the energy crisis, emerging stronger on the other side. The sheer diversity of our winners across 20 industries reflect a fundamental shift; from merely surviving market disruptions to actively leveraging digitalization, strategic recalibration, and innovation for sustainable growth. The Golden Bull Award stands as a testament to these visionary entrepreneurs who refuse to be defined by adversity, but rather by their relentless courage to adapt and charge forward”, he added.
Since its founding in 2003, the Golden Bull Award has stood as a benchmark of SME excellence across Asia. With expansion into new Asia Pacific markets on the horizon for 2026, it continues to spotlight the region’s most inspiring business stories.
For more information on the award criteria, past winners, and nomination details, please visit the official Golden Bull Award website https://goldenbullaward.asia/
LIST OF WINNERS OF THE GOLDEN BULL AWARD 2026 IN ALPHABETICAL ORDER
SUPER GOLDEN BULL CATEGORY
1. AA AVIATION SDN BHD
2. AIMS DATA CENTRE SDN BHD
3. BEYOND2U SDN BHD
4. COSMOS INTERNATIONAL CONSULTANCY SDN BHD
5. HS HOHAN COMMERCIAL VEHICLES SDN BHD
6. POLYTAINER INDUSTRIES SDN BHD
7. TONG WOH ENTERPRISE SDN BHD
8. TSA GROUP BERHAD
OUTSTANDING BULL AWARD
9. A PLUS BOSS SDN BHD
10. ABSOLUTION SYSTEM INTEGRATION SDN BHD
11. AI PIXEL ENGINEERING SDN BHD
12. AM LIFE INTERNATIONAL SDN BHD
13. ANGSANA TUNAS SDN BHD
14. ATHROTECH SDN BHD
15. ATITA
16. BE EDUCATION SDN BHD
17. BEARBOOM INTERNATIONAL SDN BHD
18. BEUTEA HOLDING SDN BHD
19. BIO SYNERGY LABORATORIES SDN BHD
20. BIOCHEM LABORATORIES SDN BHD
21. BSSK LOGISTICS SDN BHD
22. BWS SALES & SERVICES SDN BHD
23. CEE INDUSTRIES SDN BHD
24. CHEAPER CONNECTIONS SDN BHD
25. CLG CONSTRUCTION SOLUTIONS SDN BHD
26. CNECC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN BHD
27. CNI ENTERPRISE (M) SDN BHD
28. CODEME PRO SDN BHD
29. COMPLETE ELV & ICT SOLUTIONS SDN BHD
30. DCG HOLDING SDN BHD
31. DE SOLAR SDN BHD
32. DNF CABLE SDN BHD
33. DOUBLE E RESOURCES SDN BHD
34. DUNIA SERIMAS SDN BHD
35. EC BINA SDN BHD
36. ECO GREENBUILD INDUSTRIES SDN BHD
37. ENCA CONSTRUCTION SDN BHD
38. FIRST TOUCH BOOKS & STATIONERY SDN BHD
39. GLOBALINK METAL SDN BHD
40. GOLDCOIN STARHILL SDN BHD
41. GOPENG KALTECH SDN BHD
42. GREEN HUT FARMING SDN BHD
43. GREENDEX SDN BHD
44. GUESTONIC PROPERTY MANAGEMENT SDN BHD
45. HOYIYO SHOP INTERNATIONAL SDN BHD
46. HYBRID SOLUTION INTEGRATOR SDN BHD
47. IK TRANS LOGISTICS SDN BHD
48. INTERNATIONAL RESOURCES & SUPPLY SDN BHD
49. JET ENGINEERING SOLUTIONS SDN BHD
50. JIN SAN CONCRETE SDN BHD
51. JJ EXPRESS SERVICES SDN BHD
52. JN AGRICULTURE DEVELOPMENT ENTERPRISE
53. KIMAGRI CORPORATION SDN BHD
54. LIEP HONG TRADING & TRANSPORT SDN BHD
55. LUXURY SLEEP (M) SDN BHD
56. M.M.B. MARKETING COMPANY SDN BHD
57. MAHA SAWIT SDN BHD
58. MARINE DIESELCARE ENGINEERING SDN BHD
59. MAVERICK EDUCATION SDN BHD
60. MMX SOLUTIONS SDN BHD
61. MODULAR SCALE SDN BHD
62. MS REFRIGERATION SUPPLY SDN BHD
63. MULTIVEST ENGINEERING SDN BHD
64. MYSLEEP
65. NEW EDGE SAFETY DOOR (HQ) SDN BHD
66. NEW KC TRADING SDN BHD
67. ONE AUTO WORLDWIDE (M) SDN BHD
68. ORGABIO MANUFACTURING SDN BHD
69. PARTSASIA SPARE SDN BHD
70. PHP GROUP SDN BHD
71. POLY EDGE SDN BHD
72. QUADROS DESIGN SDN BHD
73. RIMS AUTO SUPPLIES SDN BHD
74. ROCK MAESTRO SDN BHD
75. SC SYSTEMS SDN BHD
76. SENI JAYA CORPORATION BERHAD
77. SHIELD FLOOR SDN BHD
78. SIS INTEGRATED SDN BHD
79. SKY MEDIC GROUP HOLDING SDN BHD
80. SOLARLINK ENERGY SDN BHD
81. SPR MICROTECH SDN BHD
82. SRI UTARA HOLDING (M) SDN BHD
83. STORE N GO SDN BHD
84. SUPER EDUCATIONAL ALLIANCE SDN BHD
85. SURIA SINAR SDN BHD
86. SWEET HOME INTERNATIONAL SDN BHD
87. SYARIKAT CENTRAL BOLTS & NUTS SDN BHD
88. TECHNOLGENT SDN BHD
89. TECHOM METAL SDN BHD
90. TEKUN CONCRETE (M) SDN BHD
91. TRANSWAYS LOGISTICS (M) SDN BHD
92. TYNOX INTERNATIONAL SDN BHD
93. UNITED ENGINE PARTS SDN BHD
94. V CRITICAL ENGINEERING SDN BHD
95. V FIFTH GROUP SDN BHD (VF PROPERTIES)
96. V-WORK SDN BHD
97. VILLY TRADING (M) SDN BHD
98. WEB 123 SDN BHD
99. XIN MARKETING (M) SDN BHD
100. YDG VENTURE SDN BHD
101. YUNA GROUP SDN BHD
102. ZEN VISION GROUP SDN BHD
EMERGING BULL AWARD
103. ACMETRONICS AUTOMATION SDN BHD
104. AIREMAR WORLDWIDE SDN BHD
105. ANC HUB TAX ADVISORY SDN BHD
106. APGO SDN BHD
107. BEYOND LIMITS CONSULTANCY SDN BHD
108. BULLIONAIRE INTERNATIONAL SDN BHD
109. CARDIOSCAN MALAYSIA SDN BHD
110. CATALYST EDGE AI SDN BHD
111. EASY COR ADVICE SDN BHD
112. ECENTRA SDN BHD
113. EDU ACTION SDN BHD
114. ENVICION STUDIO SDN BHD
115. FENCELINER SDN BHD
116. GAN & SONS PROPERTY SDN BHD
117. HERAMIX ENTERPRISE
118. HM RESOURCES MANAGEMENT SDN BHD
119. I&M SUCCESSION ADVISORY PLT
120. INSPIREN NETWORK SDN BHD
121. JD SMART INFINITE SDN BHD
122. KBM APEX BERHAD
123. KC ASSOCIATES (M) SDN BHD
124. KENT CONCEPT SDN BHD
125. LEO GLOBAL MARINE SDN BHD
126. LEVANZO MARKETING (M) SDN BHD
127. LOGICAL ASIA SDN BHD
128. MR ROVER AUTO PARTS SDN BHD
129. ONEFIT STUDIO (M) SDN BHD
130. OPEN RE SDN BHD
131. RC RENOVATION CONTRACTOR
132. SENG LI COOLING PART SDN BHD
133. SHANZHI CHEMICAL SDN BHD
134. SHIELDO WATERPROOFING SPECIALIST SDN BHD
135. SK GLOBE BUSINESS CAPITAL SDN BHD
136. SL SYSTEM & AUTOMATION (M) SDN BHD
137. SONGHUA TRANSPORTATION SDN BHD
138. STOLZ ENGINEERING SDN BHD
139. SUNNY HOMES DEVELOPMENT SDN BHD
140. SWEET RENT SDN BHD
141. SYN MOH SENG TRADING
142. TR AUTISM BEHAVIORAL CENTER SDN BHD
143. TWH GALLERY SDN BHD
144. VINCI CAPITAL ADVISORY SDN BHD
145. VIRTUAL ECONOMY TECHNOLOGY SDN BHD
146. VSB ACADEMY SDN BHD
147. YCE MANAGEMENT SDN BHD
DISTINGUISHED BULL AWARDS
148. ALAM-CON SDN BHD
149. ALLIED FORKLIFT (M) SDN BHD
150. AN JU GLOBAL SDN BHD
151. APPLE VACATIONS SDN BHD
152. ARMADA AUTO PARTS GROUP BERHAD
153. CHEVIN SDN BHD
154. CHIANG HENG GOLD & DIAMOND SDN BHD
155. EI POWER TECHNOLOGIES SDN BHD
156. ENGENIOUS SOLUTIONS SDN BHD
157. FITLINE (M) SDN BHD
158. FOREWARD REALTY SDN BHD
159. GOLDSOFT SDN BHD
160. KOIKE (M) SDN BHD
161. L & H CONSULTANCY SDN BHD
162. LMS EDUCATION HOLDINGS SDN BHD
163. MERRY HORTICULTURE INTERNATIONAL (M) SDN BHD
164. PESONA METRO SDN BHD
165. PMX DELIGHT HOLDING SDN BHD
166. REZO GROUP SDN BHD
167. SIACON TECHNOLOGY SDN BHD
168. SWAP LOGISTICS DISTRIBUTION SDN BHD
169. TOGL TECHNOLOGY SDN BHD
DIGITAL 50 AWARDS
1. ALFA-BANK
2. ALLIED FORKLIFT (M) SDN BHD
3. ARMADA AUTO PARTS GROUP BERHAD
4. BEYOND2U SDN BHD
5. BULLIONAIRE INTERNATIONAL SDN BHD
6. GOLDSOFT SDN BHD
7. JIN SAN CONCRETE SDN BHD
8. MMX SOLUTIONS SDN BHD
9. OPEN RE SDN BHD
10. ROCK MAESTRO SDN BHD
11. SWAP LOGISTICS DISTRIBUTION SDN BHD
12. TEKUN CONCRETE (M) SDN BHD
13. V-WORK SDN BHD
14. VIRTUAL ECONOMY TECHNOLOGY SDN BHD
15. ZEN VISION GROUP SDN BHD
GOLDEN BULL INSPIRATIONAL ENTREPRENEUR AWARDS
1. A PLUS BOSS SDN BHD – DATO’ JOE YEW SIN YOO
2. ANGSANA TUNAS SDN BHD – MR. KESTER BOON KAI ONN
3. ARMADA AUTO PARTS GROUP BERHAD – DATO’ MIKE TEH YOONG HOW
4. ATHROTECH SDN BHD – MR. JEFF LUAH
5. ATITA – MR. HUI CHAN YEW
6. BEYOND2U SDN BHD – MR. TAN TI CHYUAN
7. BIOCHEM LABORATORIES SDN BHD – MS. CARIS LEONG SHIAU PING
8. CHEAPER CONNECTIONS SDN BHD – MR. CALVIN HEW YUEN PENG
9. CLG CONSTRUCTION SOLUTIONS SDN BHD – MR. CHIN LEE GUAN
10. COSMOS INTERNATIONAL CONSULTANCY SDN BHD – MR. SUBHA SATHIAMOORTHY MARAIAH
11. EC BINA SDN BHD – MR. ERIC CHIA
12. ECO GREENBUILD INDUSTRIES SDN BHD – MR. LOO MENG HAW
13. ENCA CONSTRUCTION SDN BHD – DATUK TAY AH HUAT
14. GREEN HUT FARMING SDN BHD – DR. FRANCIS WONG KING WEE
15. HM RESOURCES MANAGEMENT SDN BHD – MS. NICOLE TAN LEE HONG
16. I&M SUCCESSION ADVISORY PLT – MR. MARVIN CHONG
17. INTERNATIONAL RESOURCES & SUPPLY SDN BHD – MR. TEH HAU WEI, SHAUN
18. JET ENGINEERING SOLUTIONS SDN BHD – MR. JUSTIN PAPU
19. JIN SAN CONCRETE SDN BHD – MR. BENJAMIN GUNG SIE KAI
20. JN AGRICULTURE DEVELOPMENT ENTERPRISE – MR. NELSON NG NYE SHEONG
21. KENT CONCEPT SDN BHD – MR. KENT HANG SHENG JEAN
22. KOIKE (M) SDN BHD – MR. NA CHIN TEONG
23. L & H CONSULTANCY SDN BHD – MR. LAW WAH SING
24. MARINE DIESELCARE ENGINEERING SDN BHD – MR. DESMOND TOH KIM HOW
25. ONEFIT STUDIO (M) SDN BHD – MS. NG SIEW LING
26. OPEN RE SDN BHD – DR. LIN HORNG SHENG
27. PARTSASIA SPARE SDN BHD – IS. DR. KENDRICK WONG HOI SANG
28. PESONA METRO SDN BHD – MR. WIE HOCK BENG
29. SIACON TECHNOLOGY SDN BHD – DR. SIA TIAN POH
30. SK GLOBE BUSINESS CAPITAL SDN BHD – MR. SATHIS KUMAR MUNIANDY
31. SKY MEDIC GROUP HOLDING SDN BHD – MR. JEEVANAND A/L MUNIANDY
32. SRI UTARA HOLDING (M) SDN BHD – MR. TAN YAM HONG
33. STORE N GO SDN BHD – MR. TEE KEE LION
34. TECHNOLGENT SDN BHD – MR. DAVID VONG LIEW
35. TECHOM METAL SDN BHD – MR. TAN YEOW CHUAN
36. TEKUN CONCRETE (M) SDN BHD – MR. VINCENT LEE BOON GIAP
37. TOGL TECHNOLOGY SDN BHD – MR. ROY LIM
38. TRANSWAYS LOGISTICS (M) SDN BHD – DATO’ ALAN TAN
39. TSA GROUP BERHAD – MR. CHEW KUAN FAH
40. V CRITICAL ENGINEERING SDN BHD – MR. WILLIAM CHEN
41. YDG VENTURE SDN BHD – MR. TAN SOO KHIANG
42. ZEN VISION GROUP SDN BHD – MS. CHERYL CHONG XIAO LIN
HAPPIEST WORKPLACE CERTIFICATION
1. BEYOND2U SDN BHD
2. CHIANG HENG GOLD & DIAMOND SDN BHD
3. ENGENIOUS SOLUTIONS SDN BHD
4. JET ENGINEERING SOLUTIONS SDN BHD
5. SKY MEDIC GROUP HOLDING SDN BHD
6. SWAP LOGISTICS DISTRIBUTION SDN BHD
Hashtag: #GoldenBullAward
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Established in 1986, SAMENTA is Malaysia’s oldest and largest association of SMEs, with over 5,500 members across the country. A multi-racial, multi-sector association, SAMENTA has been at the forefront of championing a SME-friendly business environment and connecting SMEs to regional and global opportunities.
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